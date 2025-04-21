Суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело ютуб-блогера о дискредитации ВС

Орджоникидзевский районный суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело блогера Валентины Когут, обвиняемой по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, совершенные после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). По версии следствия, она публиковала на своем YouTube-канале видеоролики, выражающие негативное отношение к использованию вооруженных сил России в ходе СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Когут в коридоре суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Валентина Когут в коридоре суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На заседание суда Валентина Когут пришла с повреждениями руки и лица, которые объяснила тем, что неудачно упала. Сторона обвинения сообщила, что в октябре 2022 года Когут уже привлекалась к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан). При этом, как утверждает обвинение, в течение года с этого момента она вновь дискредитировала армию на своем YouTube-канале в видео «Русские изменят мир. Провал евреев», «СМИ России. Алко-пчелы», «Волки на экзамене. Будущее России», «Налоги и цифровой рубль».

Согласно выводам лингвистической экспертизы, в материалах были сведения, которые выражали негативное отношение к проведению специальной военной операции (СВО) и использованию Вооруженных сил РФ. Видео публиковались с лета 2023 года из Кыргызстана. Свою вину Валентина Когут не признает в полном объеме. Она отметила, что согласилась с виной в правонарушениях 2022 года, но в этот раз не видит убедительных доказательств в экспертизе. «Я лингвист с высшим образованием, я увидела в экспертизах искажение, эти моменты не позволяют мне спокойно и однозначно признать свою вину»,— сказала она в ходе судебного заседания.

В рамках первого заседания процесса было зачитано обвинительное заключение. Следующее заседание назначено на 7 мая.

Валентина Когут — писательница и автор YouTube-канала «Валентина Когут — Разгадки мира», на который подписаны, по данным следствия, более 225 тыс. человек. Сама она называет себя «эзотерическим следователем», публикации в ее социальных сетях посвящены рассуждениям о мировой и внутренней политике, славянских богах, эзотерическим практикам.

Анна Капустина