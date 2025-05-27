Один человек пострадал при взрыве дрона ВСУ в Белгородской области

Украинский беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения в селе Красная Поляна Шебекинского округа. Ранен один мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Мужчина получил контузию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko / Reuters Фото: Alina Smutko / Reuters

«Бригада СМП (скорой медицинской помощи.— "Ъ") доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

В период с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая силы ПВО сбили 99 украинских дронов над российскими регионами. 56 из них уничтожено в небе над Белгородской областью. О разрушениях на земле не сообщалось.

Накануне от ударов БПЛА по Белгородской области пострадали три человека. При детонации беспилотника в Грайвороне женщина получила ранения. В Шебекино от удара FPV-дрона пострадала семейная пара. Супруги получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы.