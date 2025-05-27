Картаполов: Украина хотела заменить Мединского на переговорах из страха

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал помощника президента Владимира Мединского хорошим переговорщиком. По его мнению, украинская сторона не сможет выставить ни одного делегата «на уровне Мединского». Поэтому того не хотят видеть в составе российской делегации на переговорах, полагает господин Картаполов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Они ничего противопоставить ему не могут. Мозговой потенциал всех украинских переговорщиков — он где-то на уровне мизинца товарища Мединского»,— сказал господин Картаполов (цитата по «Вы слушали Маяк»). По его мнению, украинской стороне нечего ответить на аргументы бывшего министра культуры РФ.

Глава думского комитета предположил, что с другими переговорщиками с российской стороны делегаты Украины тоже не сравнятся. Особенно они проигрывают при сравнении с президентом Владимиром Путиным, уверен парламентарий.

23 мая Bloomberg писал со ссылкой на источники, что США выступают против участия господина Мединского в новом раунде переговоров России и Украины. По словам собеседников издания, американская сторона относит Владимира Мединского к сторонникам «жесткой линии».

Дата второго этапа переговоров еще не назначена. На первой встрече 16 мая в Стамбуле стороны договорились назначить новый раунд после представления друг другу детальных планов по урегулированию. США сегодня сообщили, что уже получили меморандум от Украины и ждут аналогичный документ от России. Спецпредставитель США Кит Келлог предположил, что следующая встреча может состояться в Женеве. Глава российского МИДа Сергей Лавров называл предпочтительной для России площадкой Стамбул.

О перспективах нового раунда переговоров России и Украины — в материале «Ъ».

Екатерина Отрашкевич