Bloomberg: США не хотят участия Мединского во встрече по Украине

Американские чиновники выступили против участия помощника президента РФ Владимира Мединского в переговорах по Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, представители США хотели бы избежать необходимости ведения дискуссии со сторонниками «жесткой линии», к которым причисляют господина Мединского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В статье Bloomberg утверждается, что новый раунд переговоров Москвы и Киева может пройти на следующей неделе. Место встречи сторон не уточняется, однако в качестве одной из потенциальных локаций может стать Ватикан. Готовность организовать переговоры подтвердил ранее папа римский Лев XIV. Российская сторона, как отмечают источники, склоняется к продолжению диалога в Стамбуле.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дата новых переговоров еще не выбрана. По его словам, стороны реализуют договоренности, утвержденные по итогам переговоров в Стамбуле 16 мая. Тогда прошла первая за три года встреча делегаций Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».