ФК «Химки» подал апелляцию на решение о невыдаче лицензии на следующий сезон РПЛ

Подмосковный клуб «Химки» подал апелляцию на решение Российского футбольного союза (РФС) о невыдаче команде лицензии для участия в следующем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба «Химок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы воспользовались своим законным правом обратиться в Апелляционный комитет РФС. Надеемся на его справедливое решение в установленные сроки. Исходим из позитивного сценария и продолжаем большую работу, направленную на стабильность, выполнение взятых на себя обязательств, высокие спортивные результаты», — заявил генеральный директор клуба Дмитрий Брехов.

Кроме «Химок» лицензии для участия в следующем сезоне не получили новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск». В РФС сообщили, что эти решения связаны с невыполнением обязательных критериев.

В завершившемся сезоне «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Команда на два очка оторвалась от «зоны стыковых матчей».

В апреле «Химки» покинул главный тренер Франк Артига. Позже сообщалось, что основной состав команды бойкотирует тренировки из-за задержек по зарплате. Президент РПЛ Александр Алаев заявил. что ситуация в клубе ставит «под угрозу репутацию главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип». Также РПЛ ввела внешнее управление в «Химках» из-за долгов.

Таисия Орлова