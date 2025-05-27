Из Перми могут открыться прямые авиарейсы в Абхазию

Краевые власти готовы субсидировать из регионального бюджета прямые авиарейсы из Перми в столицу Абхазии Сухум. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на краевой минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

«Этот вопрос обсуждался совместно с министерством транспорта Российской Федерации с такими авиаперевозчиками, как “ЮВТ Аэро”, “Сибирь”, “Икар”, “Азимут”, Nordwind Airlines, и рядом других. Пока технической возможности выделить борта для данных рейсов у авиакомпаний нет»,— рассказали в краевом минтрансе.

Аэропорт столицы Абхазии не обслуживал пассажирские рейсы с 1993 года, после грузино-абхазского вооруженного конфликта. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение о государственно-частном партнерстве с российской компанией «Инфраструктурное развитие», которая занималась реконструкцией воздушной гавани. Первый регулярный рейс из Москвы в восстановленный аэропорт Сухума был совершен 1 мая 2025 года.