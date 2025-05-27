Стоимость проектирования дороги на Углеуральской улице снизилась на торгах более чем в два раза

Победителем конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства автомобильной дороги по ул. Углеуральской в Дзержинском районе Перми признано хабаровское ООО «Хабдорпроект». При максимальной цене контракта 27,5 млн руб. компания оценила свою работу в 12,8 млн руб.

Как указано в техническом задании, дорога протяженностью 900 м будет иметь четыре полосы движения. Она соединит проспект Парковый и ул. Строителей. Проектировщик также должен предусмотреть велосипедную дорожку шириной 2 м, установку восьми видеокамер, озеленение, ливневую канализацию.

Приступить к работам требуется 20 июня 2025 года, сдать объект — 30 ноября 2026 года.

ООО «Хабдорпроект» зарегистрировано в апреле 2020 года в Хабаровске. Основной вид деятельности — инженерно-техническое проектирование. Выручка за 2024 год составила 24 млн руб. Компания являлась поставщиком в 23 государственных контрактах на сумму 115,9 млн руб.