Власти ХМАО временно увеличили выплаты участникам СВО до 2,6 млн рублей

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) временно увеличило выплаты гражданам, заключившим контракт на прохождение службы в Вооруженных силах РФ для участия в специальной военной операции (СВО), до 2,6 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на департамент социального развития Югры.

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Повышенную выплату получат граждане, подписавшие контракт в регионе до 1 августа. До 25 мая при подписании контракта через пункт отбора в Ханты-Мансийске военнослужащие получали более 2,7 млн руб., из которых 2,2 млн руб. — от региона, 400 тыс. руб. — от Минобороны РФ, 150 тыс. руб. — от муниципалитета.

Тем, кто заключит контракт с августа и до конца года, будут выплачивать прежнюю сумму от региона в 2,2 млн руб.

Денежное довольствие военнослужащих, заключивших контракт в Югре, за 12 месяцев службы (с учетом зарплаты в зоне СВО) на временный период будет составлять более 5,7 млн руб.

Ранее единовременную региональную выплату за участие в СВО увеличили гражданам Тюменской области. Сумма выплаты составит 1,9 млн руб. вместо 1,6 млн руб.

Полина Щуцкая