После смерти пассажира рейс Екатеринбург — Сочи продолжил полет из Актобе

Самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс N4-504 по маршруту Екатеринбург — Сочи, продолжил полет после вынужденной посадки в Казахстане, которую экипаж совершил из-за резкого ухудшения состояния одной из пассажирок, которая позднее скончалась. Лайнер вылетел из аэропорта Актобе в 14:37 по местному времени (12:37 мск), пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Командир воздушного судна принял решение о внеплановой посадке после резкого ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Экипаж приступил к оказанию неотложной помощи и проводил реанимационные мероприятия до момента приземления. Службы экстренного реагирования и медицинская бригада были направлены к воздушному судну после посадки.

Несмотря на предпринятые усилия как на борту, так и на земле, спасти пассажирку не удалось. В компании уточнили, что по факту произошедшего проводится установленная процедура взаимодействия с компетентными органами.

«Авиакомпания выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей»,— говорится в заявлении Nordwind.

Алина Зорина