Самолет Екатеринбург — Сочи совершил внеплановую посадку в Казахстане

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи, произвел внеплановую посадку в международном аэропорту Актобе (Казахстан). Об этом ТАСС сообщил представитель воздушной гавани, уточнив, что речь идет о российском перевозчике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По предварительным данным, посадка была связана с возможным ухудшением самочувствия одного из пассажиров. Окончательные причины инцидента устанавливаются. В Telegram-каналах появилась информация о том, что пассажирка, которой стало плохо в самолете, умерла. Официально эта информация не подтверждается.

Как передает Tengrinews со ссылкой на председателя правления аэропорта Актобе Дастана Малиева, на борту воздушного судна Boeing-777 находились 564 человека.

Вячеслав Рыжков