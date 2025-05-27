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Власти Тюменской области направили на поддержку экономики региона 29 млрд рублей

Власти Тюменской области выделили около 29 млрд руб. на поддержку экономики региона в 2024 году, сообщил на заседании Тюменской областной думы губернатор Александр Моор. «Из них налоговые льготы — более 24 млрд руб.»,— добавил он.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Моор отметил, что региональные меры поддержки бизнеса сохранили «благоприятный предпринимательский и инвестиционный климат». «Объем инвестиций в 2024 году составил 436,7 млрд руб. Это почти на 15% превышает объем 2023 года в сопоставимой оценке»,— пояснил губернатор.

В ходе выступления перед депутатами Александр Моор отметил, что индекс промышленного производства в области по итогам 2024 года снизился на 0,7% в связи со «снижением добычи полезных ископаемых» и с «усилением санкционного давления на российскую экономику». Губернатор подчеркнул, что власти зафиксировали рост индекса производства электрооборудования, машин и оборудования, автотранспорта, прицепов и полуприцепов, пищевых продуктов и обработки древесины.

Александр Моор добавил, что актуальной проблемой региона остается кадровый дефицит в различных сферах экономики. По его данным, потребность в квалифицированных специалистах в Тюменской области в ближайшие пять лет увеличится на 15 тыс. человек. Отраслями-лидерами по росту запроса в кадрах станут добыча полезных ископаемых, деятельность в сферах информации и связи, инженерно-технического проектирования.

Василий Алексеев

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