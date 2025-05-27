Моор: индекс промышленного производства в Тюменской области снизился на 0,7%

Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам 2024 года составил 99,3%, сообщил на заседании Тюменской областной думы губернатор Александр Моор. «Это связано со снижением добычи полезных ископаемых на фоне замедления роста мировой экономики, а также с усилением санкционного давления на российскую экономику»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Моор подчеркнул, что во многих отраслях региона по итогам года зафиксирован рост. По его словам, индекс производства электрооборудования составил 120,3%, производства машин и оборудования — 112%, производства автотранспорта, прицепов и полуприцепов — 109,5%, обработки древесины — 109,8%, производства пищевых продуктов — 105,7%. «Рост объема отгруженных промышленных товаров увеличился на 10% и составил 1,9 трлн руб.»,— добавил Александр Моор.

Губернатор отметил, что актуальной проблемой области остается кадровый дефицит в различных сферах экономики. По его словам, отраслями-лидерами по росту потребности в кадрах в течение пяти лет станут добыча полезных ископаемых, деятельность в сферах информации и связи, инженерно-технического проектирования. Господин Моор подчеркнул, что наибольший запрос на специалистов сегодня сохраняется в строительстве и в сельском хозяйстве.

Василий Алексеев