Потребность в кадрах Тюменской области возрастет на 15 тыс. человек до 2030 года

Общая потребность в квалифицированных специалистах в Тюменской области в ближайшие пять лет увеличится на 15 тыс. человек, заявил на заседании Тюменской областной думы губернатор Александр Моор. По его словам, отраслями-лидерами по росту потребности в кадрах станут добыча полезных ископаемых, деятельность в сферах информации и связи, инженерно-технического проектирования. Господин Моор подчеркнул, что наибольший запрос на специалистов сегодня сохраняется в строительстве и в сельском хозяйстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Кадровый дефицит в различных сферах экономики одна из самых актуальных проблем. Для ее решения реализуются меры по повышению привлекательности рабочих мест, улучшению условий труда, развитию системы профессионального образования и переподготовки кадров»,— пояснил губернатор. Он добавил, в 2024 году органы службы занятости трудоустроили 31,5 тыс. человек. По данным Александр Моора, рост зарплат в реальном выражении в 2024 году превысил 10%.

Василий Алексеев