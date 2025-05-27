СКР возбудил дело против бойцов ВСУ, издевавшихся над курским пенсионером

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обнаружения тела жителя села Гоголевка в Курской области, над которым на видео глумились украинские военнослужащие. Произошедшее квалифицировали как убийство и реабилитацию нацизма, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дочь Александра Григорьева во время дачи показаний

Фото: СК РФ Дочь Александра Григорьева во время дачи показаний

Фото: СК РФ

Видео с издевательствами над пожилым мужчиной появилось в интернете в августе 2024 года. На нем бойцы ВСУ, носившие каски с нацистской символикой и имитировавшие немецкий акцент, обзывали мужчину и предлагали ему «пойти выпить водки».

Труп мирного жителя нашли российские военнослужащие, в конце апреля его тело эвакуировали из села. Погибшим оказался местный житель Александр Григорьев, чье тело опознала его дочь. Экспертиза показала, что пенсионера застрелили. Причастных к убийству военнослужащих ВСУ пока не нашли.

По данным прокурора Курской области Алексея Цуканова, после атаки ВСУ на регион в августе 2024 года погибли более 300 человек. Судьба 789 жителей еще неизвестна. Российский Красный Крест после нападения на Курскую область получил свыше 7,8 тыс. обращений о пропавших без вести.

Никита Черненко