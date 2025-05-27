Прокуратура: судьба 789 жителей курского приграничья до сих пор неизвестна

Более 300 жителей приграничья Курской области погибли после атаки на регион в августе 2024 года, сообщил прокурор региона Алексей Цуканов. Судьба еще 789 жителей региона до сих пор неизвестна. Ранее власти региона сообщали, что с начала атаки на регион погибли 288 мирных жителей, еще 430 были госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожилая жительница деревни Зазулевка Курской области

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пожилая жительница деревни Зазулевка Курской области

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Данные господин Цуканов представил на круглом столе «Курская область — форпост России, сохранение исторической памяти и правды». Его слова приводит ТАСС.

После атаки ВСУ на Курскую область Российский Красный Крест начал получать обращения о поиске пропавших без вести из Суджанского, Кореневского, Глушковского и других районов. Всего с августа 2024 года РКК получил 7,8 тыс. обращений о пропавших. В феврале 2025 года на сайте правительства Курской области появился реестр с данными пропавших без вести. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что в систему внесены данные более 1,9 тыс. человек. 13 мая РКК сообщил о 2,4 тыс. найденных жителях.

После освобождения Суджи 13 марта из города начали эвакуировать жителей, находившихся под оккупацией несколько месяцев. 15 марта Александр Хинштейн сообщал, что за время эвакуации были найдены 378 человек, ранее считавшихся без вести. 23 апреля господин Хинштейн писал, что общее число вывезенных достигло 800, из них 339 находятся в пунктах временного размещения.

Часть жителей приграничья в результате боевых действий в регионе оказались на территории Украины. 22 ноября обратно в Россию вернулись 46 человек, 3 марта — 33 человека, 28 марта — 25 человек. Еще 20 жителей региона были возвращены в рамках обмена «1000 на 1000», состоявшегося с 23 по 25 мая. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в первый день обмена сообщала, что на Украине находятся еще 34 жителя региона.

Полина Мотызлевская