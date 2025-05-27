Футболисты Смолов, Дюпин и Газинский покидают «Краснодар»

Футболисты Фeдор Смолов, Юрий Газинский и Юрий Дюпин покидают футбольный клуб «Краснодар» в связи с истечением соглашений. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Свой путь в клубе они завершили красиво — завоеванием чемпионского титула. Желаем парням удачи в дальнейшей карьере и еще раз поздравляем с завоеванием золотых медалей»,— заявили в клубе.

Нападающий Федор Смолов является лучшим снайпером в истории «Краснодара». За 125 игр он забил 68 голов. Полузащитник Юрий Газинский провел за команду 289 встреч, уступая по этому показателю только Сергею Петрову (322). Вратарь Юрий Дюпин перешел в «Краснодар» летом 2024 года. За команду он провел пять матчей. В клубе отметили, что Дюпин стал «стал важной частью чемпионского коллектива».

24 мая после домашней победы над московским «Динамо» (3:0) «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России по футболу. За 30 туров команда набрала 67 очков.

Подробнее о чемпионстве «Краснодара» — в материале «Ъ» «Российский футбол приобрел особый ''Краснодар''».

Таисия Орлова