Железнодорожный маршрут соединит аэропорты Сочи и Сухума до 2027 года

Между аэропортами Сочи и Сухума запустят прямое железнодорожное сообщение в течение двух лет. Об этом сообщил президент Республики Абхазия Бадра Гунба в интервью ТАСС.

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«Мы сейчас проговариваем с коллегами, будем заниматься реконструкцией инфраструктуры железнодорожных путей. Я думаю, что в течение полутора-двух лет мы соединим железнодорожным сообщением эти аэропорты»,— рассказал господин Гунба.

Новый маршрут станет продолжением запущенной в мае 2025 года электрички из Сириуса в Абхазию. Глава республики отметил, что между странами уже реализован проект морского транспорта из Сочи в Сухум и Гагры, однако путь не пользуется популярностью у путешественников из-за продолжительности и сложностей с пограничными процедурами. Абхазия делает ставку на развитие железнодорожного и авиасообщения.

Электропоезд «Диоскурия» начал ежедневно курсировать между станцией Имеретинский курорт и Сухумом с 1 мая 2025 года. Время в пути составляет чуть больше трех часов, стоимость проезда — 360 руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Iran Airtour с 4 июля начнет выполнять сезонные рейсы по маршруту Тегеран — Сочи, а с 29 мая запустит полеты в Москву и Санкт-Петербург по четвергам.

Кроме того, между Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Сочи был запущен регулярный пассажирский автобусный маршрут. Расписание действует только в летний период — с 1 мая по 30 сентября 2025 года.

Анна Гречко