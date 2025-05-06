Между Луганском и Сочи запустили ежедневный автобусный маршрут

Между Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Сочи запущен регулярный пассажирский автобусный маршрут. Об этом сообщает ФБУ «Росвтотранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С начала мая 2025 года автобусы ежедневно курсируют по межрегиональному маршруту «Луганск — Сочи». Отправление из Луганска осуществляется каждый день в 14:00 по мск с автостанции ГУП ЛНР «Луганский автодор». Прибытие на автовокзал МУП «Сочиавтотранс» запланировано на 13:00 следующего дня. В обратном направлении рейсы выполняются ежедневно из Сочи в 16:00 с прибытием в Луганск в 15:00 на следующие сутки.

Расписание действует только в летний период — с 1 мая по 30 сентября 2025 года. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о рейсах на официальных сайтах автовокзалов.

ФБУ «Росавтотранс» оказывает информационную поддержку региональным властям по организационным вопросам открытия новых межрегиональных маршрутов, включая помощь в корректном оформлении документации при подаче заявлений на установление автобусных направлений.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с 20 февраля 2025 года между Стахановом (Луганская Народная Республика) и Сочи планировали запустить пассажирский автобус по новому межрегиональному маршруту.

Кроме того, в марте Росавтотранс зарегистрировал рейс, соединяющий Донецк и Геленджик. По данным пресс-службы ведомства, перевозки должны начаться в течение трех месяцев после внесения маршрута в реестр.

Анна Гречко