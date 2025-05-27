Iran Airtour запустит прямые рейсы из Тегерана в Сочи с июля

Иранские авиакомпании значительно расширяют присутствие на российском рынке в летнем сезоне 2025 года. Iran Airtour с 4 июля начнет выполнять сезонные рейсы по маршруту «Тегеран — Сочи», а с 29 мая запустит полеты в Москву и Санкт-Петербург по четвергам, сообщается в Telegram-канале МИД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Аэрофлот» также увеличивает частоту сообщения с Ираном. Помимо существующих двух рейсов «Москва —Тегеран» по средам и субботам, со 2 июня национальный перевозчик добавит третий рейс по понедельникам. Таким образом, прямые рейсы из Москвы в Тегеран будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам, а обратно — по вторникам, четвергам и субботам.

Еще один иранский перевозчик — Mahan Air — в конце мая возобновит прямое авиасообщение между Тегераном и Санкт-Петербургом по пятницам. Со 2 июля компания также начнет совершать прямые рейсы из Тегерана в Казань дважды в неделю — по понедельникам и средам.

Анна Гречко