Гастарбайтер без бабушки

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сделал несколько громких заявлений по поводу миграционной политики. Генерал юстиции привел данные, которые, по его мнению, свидетельствуют о необходимости серьезного ограничения въезда иностранцев из ближнего зарубежья. Глава ведомства отметил тревожный рост распространения радикального ислама, а приезжих предложил пускать в страну «без жен, детей и бабушек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Если в прошлом году под сессию о миграционной политике на Юридическом форуме выделили, по выражению господина Бастрыкина, «маленькую комнатушку», то в этом году был уже один из главных залов, набитый под завязку. В начале своего выступления руководитель СКР спросил у слушателей, с чего лучше начать — с позитивной или негативной информации? И начал с негатива. Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему преступности среди мигрантов, снова приведя тревожную статистику.

Так, по итогам января — марта текущего года на 15% выросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами: с 10 791 до 12 440. Практически две трети из них связаны с незаконным оборотом наркотиков, сообщил спикер. Организованная и групповая преступность, продолжил докладчик, только растет: мигранты совершили 403 (+20%) преступления против несовершеннолетних, 196 (+38%) пришлось на малолетних. Число развратных действий в отношении детей возросло на 20%.

Эти сведения, считает руководитель СКР, вновь подкрепляют мысль о необходимости серьезного ограничения миграционных потоков, а также требуют пересмотра подходов, прежде всего в сфере надзора и фильтрации.

Далее главный следователь РФ рассказал о законодательных инициативах в миграционной политике. По инициативе ведомства, подчеркнул он, была ужесточена уголовная ответственность за организацию незаконной миграции, за фиктивную регистрацию и постановку на учет лиц без гражданства и изготовление поддельных документов.

СКР также предложил установить норму площади из расчета на одного человека, при соблюдении которой допускается регистрация по месту жительства, а также ввести обязательную биометрию для всех приезжающих.

В контексте СВО господин Бастрыкин упомянул тех, кто получил российский паспорт совсем недавно. СКР, по его словам, регулярно проводит рейды, находит и ставит на воинский учет вчерашних мигрантов. «Мы отловили уже 80 тыс. вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить… Поставили на воинский учет, и уже 20 тыс. "молодых" граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой»,— объявил спикер.

Председатель Следственного комитета особо отметил, что «характерной чертой» является радикализация миграционной среды, так как среди мигрантов, подчеркнул он, много тех, кто не стремится «интегрироваться в наше общество».

«Въезд на территорию Российской Федерации приверженцев радикальных течений ислама с целью распространения террористических идей среди соотечественников, их вербовки, подготовки к совершению терактов нарастает»,— заключил выступающий.

Только в первом квартале 2025 года, указал глава СКР, иностранцами совершено в 2,7 раза больше преступлений террористического характера.

Во время выступления Александр Бастрыкин заинтересовался присутствующей в зале группой людей. Он спросил, являются ли они мигрантами, а когда узнал, что это кришнаиты, то со смехом поднял вверх кулак и пошутил: «О! Протестная акция!», а затем произнес популярный в оппозиционной среде лозунг: «Россия будет свободной».

Позднее генерал юстиции поинтересовался у начальника Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, есть ли примеры, когда русские школьники буллили приезжих, намекая, что обратных ситуаций в реальности куда больше. На что получил ответ, что такие случаи можно найти в интернете. «Ну слава богу, хоть где-то есть!»— развел руками господин Бастрыкин.

Работодателям необходимо заключать контракты с мигрантами на год, а по истечении срока они должны убывать на родину, высказал свою позицию руководитель СКР. Он считает, что расходы на жизнь гастарбайтеров должны оплачивать именно наниматели. «Надо, чтобы наши бизнесмены, те, которые завозят мигрантов и полагают, что без них мы погибнем, сделали так, чтобы все происходило за счет работодателей. Жилье, страхование, медицинское обслуживание»,— заявил он.

И самое главное, подчеркнул господин Бастрыкин, «никаких жен, мужей, бабушек, дедушек и детей», потому что иностранцы приезжают в РФ работать.

Выступивший на этой же сессии сенатор Андрей Клишас обратил внимание на отсутствие государственного целеполагания в миграционной политике: «Миграция — это в первую очередь экономический вопрос, целеполагание должно лежать в данной сфере»,— полагает он. По его мнению, у властей нет сейчас «четких целей с точки зрения экономической целесообразности», но, возможно, они появятся».

Андрей Кучеров