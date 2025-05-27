Минэнерго: налоговая нагрузка делает нерентабельными разработку месторождений

Большое количество мер поддержки нефтедобычи сейчас нерентабельны, заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов. По его словам, это произошло из-за того, что возникла «серьезная» налоговая нагрузка на отрасль.

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«При падении цен даже на сегодняшнем уровне, не говоря уже о краткосрочных возможностях ухода цены ниже, мы столкнемся с очень низкой эффективностью добычи в моменте, а в долгую мы просто не будем инвестировать»,— сказал господин Рубцов на конференции «Трудноизвлекаемые запасы — настоящее и будущее» (цитата по ТАСС).

Он допустил, что при таком сценарии возможен переход добычи к стагнации. Представитель Минэнерго убежден, что России нужно удвоить инвестиции в нефтяную отрасль для поддержания добычи на уровне 540 млн тонн до 2050 года. В долгосрочной перспективе ведомство ждет продолжения роста спроса на нефть в мире.

«При любых сценариях развития мирового рынка нефти мы достаточно далеки от сценария пика спроса, то есть спрос будет расти. О темпах можно спорить, но спрос будет расти»,— добавил Антон Рубцов.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что для активизации разработки трудноизвлекаемых запасов нужна донастройка налогового режима в нефтяной отрасли. По его словам, даже для поддержания объемов добычи приходится разрабатывать все более сложные месторождения. Минфин считает нецелесообразным увеличение налогов для нефтегазовых компаний.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Нефть диктует свои правила».