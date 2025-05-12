«Газпром нефть» призвала к донастройке налогов для разработки трудных запасов

Для активизации разработки трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) нужна донастройка налогового режима в нефтяной отрасли, заявил глава «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» Александр Дюков. По его словам, даже для поддержания объемов добычи приходится разрабатывать все более сложные месторождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Дюков сказал, что к 2030 году более половины новой добычи в России придется на ТрИЗ. У «Газпром нефти» уже сейчас на ТрИЗ приходится более 60% объемов добычи. «Отрасль заинтересована в расширении периметра НДД, который показал свою эффективность, позволив запустить много новых проектов и повысить эффективность добычи на выработанных месторождениях»,— отметил глава компании (цитата по «Интерфаксу»).

Александр Дюков убежден, что нефтяные запасы будут становиться еще сложнее, и спрос на новые технологии только повысится. Господдержка по линии технологического развития помогла бы стимулировать компании нефтяной и смежных отраслей заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами и «тиражированием новых технологий», добавил он.

Россия, чтобы не допустить падения добычи нефти после 2030 года, активно наращивает объемы разработки ТрИЗов. Эксперт уверены, что при полноценном вовлечении в промышленную разработку баженовской свиты и ресурсов традиционных месторождений нефти, находящихся на поздних стадиях разработки, технологически извлекаемые запасы нефти России можно увеличить примерно на 50 млрд тонн.

Подробности — в материале «Ъ» «Через тернии к нефти».