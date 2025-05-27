Игорь Осинькин покидает пост главного тренера «Крыльев Советов»

Пресс-служба самарского футбольного клуба «Крылья Советов» сообщила, что Игорь Осинькин покидает пост главного тренера команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«С приходом Игоря Осинькина в Самаре появилась молодая и самобытная команда, которая влюбила в себя многих болельщиков из разных регионов страны. Эксперты и специалисты отмечали атакующий и комбинационный стиль игры футболистов, которых тренер привел в ''Крылья Советов''. Футбольный клуб ''Крылья Советов'' искренне благодарит Игоря Витальевича за его работу на посту главного тренера»,— заявили в клубе.

Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов» в 2020 году. В 2021-м команда выиграла Первую лигу и вышла в финал Кубка России. С сезона-2021/22 клуб выступает в высшем дивизионе страны — Российской премьер-лиге (РПЛ). В завершившемся сезоне-2024/25 «Крылья Советов» заняли десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.

Таисия Орлова