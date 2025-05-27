В Новороссийске на трудоустройство подростков летом выделили 9,3 млн рублей
На трудоустройство подростков на период летних каникул в Новороссийске выделили 9,3 млн руб. За бюджетные средства планируют найти работу для 755 подростков. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник управления по делам несовершеннолетних Сабина Недзвецкая.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
В 2025 году запланировано обеспечить временными трудовыми местами 2 136 подростков. 1 381 несовершеннолетний будет работать на предприятиях частных форм собственности.
Работодателям предстоит пройти авторизацию на Единой цифровой платформе, являющейся основной площадкой взаимодействия органов занятости с соискателями и работодателями, а подросткам – при помощи родителей зарегистрироваться на платформе по оказанию содействия в трудоустройстве.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на программу «Дети Новороссийска» в 2025 году выделили 66,6 млн руб. В летний период в городе-герое будут функционировать 74 учреждения организации досуга и занятости детей, они примут 7 380 детей.