В Новороссийске на трудоустройство подростков летом выделили 9,3 млн рублей

На трудоустройство подростков на период летних каникул в Новороссийске выделили 9,3 млн руб. За бюджетные средства планируют найти работу для 755 подростков. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник управления по делам несовершеннолетних Сабина Недзвецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В 2025 году запланировано обеспечить временными трудовыми местами 2 136 подростков. 1 381 несовершеннолетний будет работать на предприятиях частных форм собственности.

Работодателям предстоит пройти авторизацию на Единой цифровой платформе, являющейся основной площадкой взаимодействия органов занятости с соискателями и работодателями, а подросткам – при помощи родителей зарегистрироваться на платформе по оказанию содействия в трудоустройстве.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на программу «Дети Новороссийска» в 2025 году выделили 66,6 млн руб. В летний период в городе-герое будут функционировать 74 учреждения организации досуга и занятости детей, они примут 7 380 детей.