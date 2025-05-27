Клещи укусили 7,5 тыс. тюменцев с начала сезона

К 27 мая в медицинских учреждениях Тюменской области зарегистрировано 7,5 тыс. обращений по поводу укусов клещей. Среди пострадавших 22% составляют дети до 14 лет, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. С начала клещевого сезона вакцинировано и ревакцинировано более 107 тыс. человек.

Всего в регионе с начала сезона исследовано 819 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 2,9% клещей, а возбудитель клещевого боррелиоза — в 16,6%.

Напомним, в Тюменской области на 14 апреля поступило 509 сообщений о присасывании клещей, при этом 124 пострадавших — дети до 14 лет.

Ирина Пичурина