Клещи укусили более 500 тюменцев к середине апреля

В Тюменской области на 14 апреля поступило 509 сообщений о присасывании клещей, при этом 124 пострадавших — дети до 14 лет, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Заболеваний клещевым энцефалитом и боррелиозом не зафиксировано.

С начала года в регионе вакцинированы 24,5 тыс. человек от клещевого вирусного энцефалита, среди которых 17861 — представители профессиональных групп риска и 6643 детей до 14 лет.

Напомним, с 3 марта в Тюменской области в больницы обратились 133 жителя региона из-за укусов клещей — столько обращений было зарегистрировано на 9 апреля.

Ирина Пичурина