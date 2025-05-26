Аэропорт Жуковский возобновил работу

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Жуковский сняты. Также возобновил работу аэропорт Калуги. Об этом в 22:20 мск сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов самолетов. Жуковский приостановил работу около 17:00, это стало пятым за сутки простоем в работе авиагавани. Аэропорт Калуги не работал примерно с 15:30.

Сегодня вечером мэр Москвы Сегрей Собянин сообщал о пяти сбитых на подлете к городу беспилотниках. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял об одном уничтоженном на окраине Калуги БПЛА.

О том, как обезопасить себя от последствий отмены авиарейса,— в материале «Ъ FM» «Самолеты остаются на земле».