С ножом не разобрался

Кировский районный суд Казани заключил под стражу до 24 июля 2025 года гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, обвиняемого в убийстве бывшей супруги — жительницы Казани. Трагедия произошла 24 мая в ЖК «Волжская Гавань» на глазах ребенка, который был ранен. Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела. Эксперт считает, что по предъявленным обвинениям в убийстве и покушении на убийство фигурант-иностранец может получить срок вплоть до пожизненного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани арестовали гражданина Турции и Германии за убийство бывшей жены

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани арестовали гражданина Турции и Германии за убийство бывшей жены

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Суд принял решение о заключении под стражу 49-летнего Мете Эцфела, обвиняемого в убийстве бывшей жены и покушении на убийство. Мужчина будет находиться в СИЗО до 24 июля 2025 года. По данным следствия, обвиняемый свою вину не признал.

В зале заседания у обвиняемого был переводчик с турецкого языка на русский. Также его интересы представлял защитник по назначению государства. На заседании не присутствовали родственники погибшей, но в маленьком зале было много журналистов. Мете Эцфела отказался от комментариев, а его представитель сообщил, что не может рассказать, почему фигурант не признает вину, аргументировав это «адвокатской тайной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани арестовали гражданина Турции и Германии за убийство бывшей жены

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани арестовали гражданина Турции и Германии за убийство бывшей жены

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как выяснилось в ходе заседания, фигурант родился в Германии и имеет два гражданства — основное турецкое и германское. По информации прокурора, брак между обвиняемым и жертвой был расторгнут в феврале 2025 года. Это подтверждают и данные портала мировых судей: решение о расторжении брака вступило в силу 8 марта 2025 года.

«У меня было раковое заболевание, ранее не судим», — заявил подсудимый в ходе заседания через переводчика, подчеркнув, что у него имеется инвалидность и отсутствует половина почки.

На протяжении всего заседания Мете Эцфела неоднократно выражал недовольство отсутствием возможности связаться с личным защитником. «Я вчера просил, чтобы мне дали возможность созвониться с адвокатом. Вы ущемляете мои права, не даете встретиться с адвокатом. Как я себя буду защищать без адвоката», — цитирует его слова переводчик.

Следствие настаивало на заключении под стражу, поскольку «находясь на свободе, он может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать воздействие на потерпевших и свидетелей». По словам представителя следствия, причастность к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и материалами дела. Прокуратура поддержала позицию следователя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани арестовали гражданина Турции и Германии за убийство бывшей жены

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани арестовали гражданина Турции и Германии за убийство бывшей жены

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Назначенный государством адвокат ходатайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. «В настоящее время в городе Казани имеется недвижимость, жилье, где он может проживать. Также прошу учесть то, что мой подзащитный пояснил, что в настоящее время у него имеются хронические заболевания, а также инвалидность, и в связи с этим он не сможет находиться в следственном изоляторе. Мой подзащитный пояснил, что не намерен скрываться от суда и следствия, наоборот, желает разобраться (в ситуации — „Ъ Волга-Урал“)», — отметила адвокат.

В результате судья приняла решение удовлетворить ходатайство следствия и заключить обвиняемого под стражу на два месяца.

По версии следствия, 24 мая 2025 года в одном из домов ЖК «Волжская Гавань» Кировского района Казани обвиняемый на почве неприязни нанес бывшей супруге, 35-летней Елене Рябининой, смертельные ножевые ранения. Госпожа Рябинина скончалась на месте происшествия. По данным портала Rusprofile, Елена Рябинина с сентября 2016 года была руководителем школы гимнастики «Вдохновение».

По информации источника «Ъ» в силовых структурах, в момент происшествия в квартире находился 3-летний ребенок, которого обвиняемый ранил. Из-за этого иностранца также обвиняют в покушении на убийство. После убийства мужчина несколько часов стоял на окне пятого этажа. Полиция задержала господина Эцфела в рамках оперативно-разыскных мероприятий в тот же день. Следственными органами СКР по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование данного преступления на личный контроль и поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела.

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщила «Ъ Волга-Урал», что мальчик госпитализирован. За состоянием ребенка наблюдают врачи, его жизни ничего не угрожает. Решение о дальнейшей судьбе несовершеннолетнего будет принято после изучения всех обстоятельств дела.

«Ни о какой передаче ребенка отцу речи быть не может в данной ситуации», — заявила Ирина Волынец. Детский омбудсмен Татарстана рассказала, что мальчику необходима психологическая помощь, которая сейчас оказывается. Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка республики.

Юрист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов рассказал, что в данном уголовном деле есть два варианта исхода. Обвиняемому могут назначить лишение свободы от шести до 15 лет (до 20 лет или пожизненное при отягчающих обстоятельствах) по статье 105 УК РФ. В таком случае фигурант будет отбывать наказание в российской колонии. Если же Мете Эцфела будет признан невменяемым, то его отправят на принудительное лечение и депортируют. В подобных случаях в судебной практике фигурантов-иностранцев депортируют после отбывания наказания. Осужденному также должны назначить запрет на въезд в Россию.

Анар Зейналов, Диана Соловьёва