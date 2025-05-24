В Казани иностранец убил жену в день рождения их сына

В Казани в жилом комплексе «Волжская гавань» иностранец убил свою жену в день рождения их сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Предварительно, инцидент произошел из-за ревности. После нападения мужчина вышел на край окна, психологи пытаются уговорить его вернуться внутрь. Психологи ведут переговоры на английском языке.

По данным Telegram-канала, после нападения на жену мужчина мог причинить вред их трехлетнему ребенку. Мальчик сейчас находится в детской городской больнице с синяками и ссадинами.

СУ СК России по Республике Татарстан сообщает, что по факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. По данным следствия, гражданин иностранного государства на почве личных конфликтов нанес своей 35-летней супруге смертельные ножевые ранения.

Следственные органы СК России возбудили дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В настоящее время продолжаются мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Влас Северин