Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства 35-летней женщины в Казани. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат об убийстве женщины супругом-иностранцем в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкину доложат об убийстве женщины супругом-иностранцем в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следственными органами уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Руководитель следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерий Липский предоставит подробный отчет о ходе расследования.

Убийство произошло в ЖК «Волжская Гавань». Как сообщало МВД, полицейские задержали 50-летнего мужчину по подозрению в убийстве женщины. По предварительным данным, ребенок погибшей не пострадал — его доставили в медицинское учреждение для проведения осмотра.

Влас Северин