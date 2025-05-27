Рекламе расставили сети

В целом конкуренция за рекламные бюджеты остается высокой, несмотря на изменения в рыночной структуре. Сейчас рекламодатели предпочитают работать через российские рекламные сети. Речь идет о «Яндекс Директе», «VK Рекламе», также «МТС Маркетологе». Кроме того, остается возможность продвижения через рекламную платформу Telegram Ads.

В 2022 году был ограничен доступ к инструментам рекламной сети Google — Ads. Тогда же был отключен рекламный кабинет, позволявший размещать интеграции в Instagram и Facebook (деятельность Meta по управлению этими сетями объявлена в РФ экстремистской и запрещена), но у рекламодателей оставалась возможность напрямую договариваться с блогерами о рекламе на площадке. Однако в прошлом году был принят закон о запрете рекламы на заблокированных в стране сайтах.

В результате из-за недостатка инструментов продвижения часть рекламного рынка перегрета, например контекстная реклама, поскольку компании массово используют инвентарь «Яндекса» (см. “Ъ” от 21 марта). Аналогичная ситуация наблюдается и в сегментах телевидения, маркетплейсов, медийной рекламы. Например, в августе 2023 года уже было распродано 70–75% рекламного инвентаря на ТВ на 2024 год, сообщали «Ведомости».

Юлия Юрасова