Путин встретился с главой МИД Турции в Кремле

Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Одной из главных тем станет российско-украинский конфликт. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что встреча будет краткой.

Хакан Фидан прибыл в Москву 26 мая. Он встретился с помощником президента Владимиром Мединским, возглавлявшим российскую делегацию на переговорах в Стамбуле. 27 мая, как сообщили «Ъ» в МИД РФ, турецкий министр встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Хакан Фидан выступил посредником на первых с 2022 года переговорах России и Украины, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. По итогам контактов Хакан Фидан говорил, что стороны достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.

Подробнее о визите главы МИД Турции — в материале «Ъ» «Турция резервирует за собой роль посредника».

Лусине Баласян