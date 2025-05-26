«Южуралмост» оплатил штраф 457 млн рублей за сговор на торгах

АО «Южуралмост» (Магнитогорск) оплатил назначенный в 2020 году штраф Федеральной антимонопольной службы России в размере 457,3 млн руб. Деньги поступили в бюджет РФ, сообщает пресс-служба ФАС России.

Многомилионный штраф компании был назначен после того, как в 2019 году Федеральная антимонопольная служба подтвердила факт заключения двух антиконкурентных соглашений, по итогам которых компания стала победителем 10 аукционов на ремонт и строительство дорог в Челябинской области на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ФАС установило, что «Южуралмост» вступил в сговоре с действующим на тот момент губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и региональным министерством дорожного хозяйства и транспорта. Компания безуспешно пыталась оспорить решение ФАС о сговоре и штрафах в судах.

В мае 2023 году Арбитражный суд Челябинской области открыл в отношении «Южуралмоста» конкурсное производство, а 19 мая этого года дело о банкротстве было прекращено в связи с погашением всех требований кредиторов в размере более 560,1 млн руб. В том числе была погашена задолженность перед межрайонной инспекцией ФНС РФ №17 по Челябинской области в сумме 457,3 млн руб., возникшая из-за неоплаченных административных штрафов ФАС России.

Все требования кредиторов «Южуралмоста» погасил бывший акционер компании Геннадий Вильшенко.