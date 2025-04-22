Сжечь долговые мосты

Бывший владелец обанкротившегося АО «Южуралмост» (Магнитогорск) Геннадий Вильшенко планирует погасить долги некогда крупнейшей дорожной компании региона. Его ходатайство об этом удовлетворил Арбитражный суд Челябинской области. Геннадию Вильшенко нужно до 11 мая погасить включенную в реестр кредиторов задолженность в размере 102,8 млн руб., а также зареестровое требование региональной МИФНС России №17 в сумме 457,3 млн руб. Ранее налоговая инспекция потребовал привлечь экс-владельцев «Южуралмоста» к субсидиарной ответственности. Эксперты отмечают, что это могло побудить Геннадия Вильшенко погасить требования кредиторов.



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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Южуралмост» получал большинство дорожных контрактов в регионе в 2015–2018 годах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве АО «Южуралмост» Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление бывшего владельца компании Геннадия Вильшенко о намерении погасить все требования кредиторов. Решение принято на заседании 21 апреля, сообщает пресс-служба суда.

Геннадий Вильшенко должен рассчитаться с кредиторами до 11 мая. На сегодня в реестр требований включены долги «Южуралмоста» перед шестью компаниями на общую сумму более 102,8 млн руб. Согласно материалам дела, помимо этого Геннадий Вильшенко вызвался погасить задолженность перед межрайонной инспекцией ФНС России №17 по Челябинской области, «учтенную за реестром требований» в размере 457,3 млн руб. Таким образом, общая сумма, которую необходимо в течение трех недель выплатить господину Вильшенко, составляет 560,1 млн руб.

Суд проверит исполнение обязательства по погашению долгов «Южуралмоста» на заседании 12 мая 2025 года.

На этот же день запланировано рассмотрение заявления регионального УФНС России о привлечении к субсидиарной ответственности бывших акционеров АО «Южуралмост» Геннадия Вильшенко, Сергея Вильшенко и Алексея Башаева, экс-руководителя Александра Зырянова, ООО «Урал-сервис-групп», «Магистраль» и «Ресурскомплектснаб». Вместе с заявлением налоговая подала ходатайство о принятии обеспечительных мер, которое было удовлетворено. В результате у «Урал-сервис-групп» и «Ресурскомплектснаба» были арестованы автомобили, у Геннадия Вильшенко — недвижимость и земельные участки в Златоусте. Кроме того, у каждого из ответчиков арестованы средства на счетах на сумму 560,1 млн руб.

По данным «СПАРК Интерфакс», Геннадий Вильшенко — владелец и генеральный директор ООО «Лидер плюс», основной вид деятельности которого «услуги стоянок и парковок». В прошлом он также был учредителем компаний «Технопарк» и «Магистраль».

АО «Южуралмост» зарегистрировано в Магнитогорске в 2001 году. Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. «Южуралмост» был одним из самых крупных дорожных подрядчиков в Челябинской области и выигрывал большинство контрактов в 2015–2018 годах. «Южуралмост» стал убыточным в 2020-м. Последним директором «Южуралмоста» перед банкротством был Александр Зырянов. В конце февраля этого года он был арестован по обвинению в присвоении почти 3 млрд руб. при заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог (по ч. 4 ст. 160 УК РФ). Кроме того, фигурантами уголовного дела являются действующий и бывший министры дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев и Дмитрий Микулик, еще один бывший руководитель «Южуралмоста» Константин Зарипов и экс-юрист бывшего учредителя компании Екатерина Краснихина.

Арбитражный суд региона признал «Южуралмост» банкротом и открыл конкурсное производство в мае 2023 года по заявлению ООО «Урал-сервис-групп» (УСГ), которое заявило о долге 75,2 млн руб. Сумма долга возникла из-за неоплаты выполненных УСГ услуг по договору субподряда от 1 апреля 2019 года. В июне 2022 года суд удовлетворил иск «Урал-сервис-групп» о взыскании задолженности.

С конца прошлого года суд пересматривает это решение в связи с вновь открывшимися обстоятельства по заявлению прокуратуры Челябинской области.

По мнению надзорного ведомства, задолженность «Южуралмоста» перед УСГ фиктивная и создана специально для контролируемого банкротства подрядчика.

Задолженность, которую предъявила МИФНС №17 по Челябинской области, это сумма неоплаченного штрафа, начисленного компании Федеральной антимонопольной службой России в 2019 году. Тогда антимонопольная служба уличила АО «Южуралмост» в сговоре с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и региональным министерством дорожного хозяйства и транспорта. Стороны заключили антиконкурентные соглашения при проведении десяти аукционов на ремонт дорог на общую сумму почти 2,4 млрд руб., победителем которых стал «Южуралмост». ФАС оштрафовала компанию на 484 млн руб.

Из-за неоплаченных штрафов в сентябре 2023 года межрайонная инспекция налоговой в рамках банкротного дела «Южуралмоста» подала в суд заявление о включении в реестр требований на 457,3 млн руб. Она также предъявила ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи иска. В результате суд признал задолженность «Южуралмоста» перед региональной МИФНС №17, однако не включил ее в реестр. Согласно этому решению, долг погашается за счет имущества, оставшегося после удовлетворения включенных в реестр требований. В восстановлении срока было отказано. Налоговая инспекция обжалует это решение.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков отметил, что на намерение Геннадия Вильшенко погасить требования кредиторов могло повлиять заявление о привлечении его к субсидиарной ответственности. «Подача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности побуждает контролирующих должника лиц быстрее погасить все имеющиеся обязательства перед кредиторами. Наложение ареста на денежные средства осложняет возможность погасить задолженность, однако не исключает указанное. Лицо вправе погасить требования за счет третьего лица либо внести наличные на банковский счет в депозит нотариуса»,— отметил эксперт. По его словам, при уплате долгов суд прекратит дело о банкротстве «Южуралмоста», не дожидаясь решений по спорам с налоговой инспекцией.

Ольга Воробьева