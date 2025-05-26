Reuters: Россия считает пять стран подходящими для переговоров с Украиной

В качестве площадки для проведения прямых переговоров с Украиной Россия рассматривает пять стран. Это Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Оман, пишет Reuters со ссылкой на российские источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды ОАЭ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Виды ОАЭ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Собеседники агентства отметили, что президент РФ Владимир Путин неоднократно благодарил арабские государства Персидского залива и Турцию за готовность выступить посредниками в урегулировании конфликта с Украиной. Поэтому они допускают, что новый раунд переговоров может состояться в одной из указанных стран. Источники подтвердили, что переговоры в Ватикане не могут состояться, один из них даже сравнил такой вариант с организацией встречи в Гааге.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 16 мая. Дата новой встречи пока не назначена, при этом Bloomberg писал, что переговоры могут пройти уже на этой неделе. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что следующим шагом на пути к урегулированию должна стать встреча президентов двух стран. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским, если переговорные делегации достигнут определенных договоренностей.

О перспективах нового раунда переговоров России и Украины — в материале «Ъ».

Екатерина Отрашкевич