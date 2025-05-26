Reuters: Россия против проведения переговоров с Украиной в Ватикане
Россия не рассматривает Ватикан в качестве площадки для переговоров с Украиной, в том числе из-за того, что он «окружен входящей в НАТО и Евросоюз Италией». Об этом пишет Reuters со ссылкой на три российских источника. По их словам, к тому же многие российские чиновники не смогут прилететь в Ватикан из-за западных санкций.
Вид на Собор Святого Петра в Ватикане
Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters
«Ватикан определенно не рассматривается в России как серьезная сила, способная разрешить столь сложный конфликт»,— сказал источник Reuters. Среди причин собеседники агентства также указали на то, что Россия и Украина «преимущественно православные страны».
21 мая готовность организовать встречу России и Украины в Ватикане подтвердил папа римский Лев XIV. Как писал Bloomberg, такой вариант поддерживают президент США Дональд Трамп и европейские лидеры, в то время как Россия предпочитает продолжить переговоры в Стамбуле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «неэлегантным» выбор Ватикана как площадки для переговоров Москвы и Киева.
О встрече в Стамбуле — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».