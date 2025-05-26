Глава МИД Турции провел переговоры с Мединским

Глава МИД Турции встретился с помощником президента России Владимиром Мединским в ходе визита в российскую столицу. Об этом 26 мая сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве. Ранее сообщалось о готовящейся встрече господина Фидана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Министр иностранных дел (Хакан Фидан.— "Ъ") встретился в Москве с помощником президента Российской Федерации Владимиром Мединским»,— говорится в публикации в аккаунте МИД Турции в соцсети X.

Как сообщили «Ъ» в МИД России, 27 мая Хакан Фидан также будет принят российским коллегой Сергеем Лавровым. ТАСС со ссылкой на источник писало, что в первый день визита, 26 мая, турецкий министр рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Хакан Фидан выступил посредником на первых с 2022 года переговорах России и Украины, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. По итогам контактов Хакан Фидан говорил, что стороны достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров. 18 мая «РИА Новости» со ссылкой на турецкий источник писало, что ясности относительно места проведения будущего раунда еще нет. 26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никакой конкретики все еще нет.

Подробнее о процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Анастасия Домбицкая