Новый президент Румынии назвал приоритетом стратегическое партнерство с США

Президент Румынии Никушор Дан, вступивший в должность 26 мая, заявил о необходимости укреплять стратегическое партнерство с США. По его словам, в области внешней политики, за которую отвечает глава государства, Румыния должна сохранить отношения с традиционными партнерами для сопротивления возможным угрозам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

«В плане внешней политики необходимо укреплять трансатлантические отношения, участвовать в НАТО и в диалоге между ЕС и НАТО, участвовать в европейской автономной оборонной архитектуре, сокращать критические зависимости с точки зрения энергетики и цепочек поставок, укреплять систему обороны перед лицом гибридной войны, постепенно увеличивать процент ВВП и активно участвовать в процессе принятия решений ЕС»,— сказал Никушор Дан депутатам парламента после инаугурации (цитата по libertatea).

Никушор Дан также призвал к «фундаментальным переменам»: сократить и оптимизировать госраходы, обеспечить эффективное управление в госкомпаниях и благоприятные условия для инвесторов, сформулировать стратегию экономического развития. Он также заявил о необходимости создать коалиционное правительство.

Никушор Дан стал победителем второго тура президентских выборов, обойдя своего крайне правого соперника Джордже Симиона. Последний оспаривал результаты голосования, а сторонников призвал выйти на митинг протеста в день инаугурации избранного президента. При этом конституционный суд подтвердил законность победы господина Дана.

Подробнее — в материале «Ъ» «День инаугурации и протеста».

Лусине Баласян