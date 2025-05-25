День инаугурации и протеста

В понедельник, 26 мая, состоится инаугурация избранного президента Румынии Никушора Дана. Конституционный суд подтвердил законность его победы, отклонив иск лидера «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона о фальсификации выборов. Тем не менее Симион не собирается сдаваться: его партия объявила бойкот церемонии приведения нового президента к присяге, а ее лидер призвал сторонников выйти в этот день на митинг протеста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент Румынии Никушор Дан

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Избранный президент Румынии Никушор Дан

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

После безуспешной попытки аннулировать результаты второго тура президентских выборов в Румынии лидер ультраправого «Альянса за освобождение румын» (AUR) Джордже Симион решил сменить тактику. В субботу он призвал своих сторонников 26 мая выйти на улицы, чтобы выразить протест против итогов голосования. Цель митинга — заявить о намерении добиваться досрочных парламентских выборов, которые по плану должны пройти лишь в 2028 году. «Хватит сидеть в кустах. Многие из вас после этой битвы колеблются. Я советую присоединиться к AUR, протестовать, выходить на улицы. Митинг 26 мая состоится»,— заявил Симион, уточнив, что лично участвовать в акции не сможет из-за вероятности его ареста и провокаций против него со стороны властей. В полиции Румынии при этом заявляют, что пока не получали заявки на проведение митинга.

Дата 26 мая выбрана для митинга неслучайно: именно в этот день избранный президент Румынии Никушор Дан будет приведен к присяге.

Напомним, что он набрал 53,6% голосов во втором туре выборов 18 мая, опередив лидера AUR, получившего 46,4%. Симион пытался оспорить результаты, говоря об иностранном вмешательстве и фальсификации итогов голосования. Однако Конституционный суд 22 мая признал его жалобы необоснованными и заявил об «уверенной победе» Дана. Инаугурация состоится во Дворце парламента; кроме депутатов и членов высшего руководства страны на церемонию приглашены высокопоставленные представители Евросоюза.

На повестке дня остается вопрос о вмешательстве в президентские выборы Франции. После заявления основателя Telegram Павла Дурова о том, что глава французской разведки Николя Лернер просил заблокировать в соцсети каналы консервативных румынских политиков, всплыло много новых подробностей.

Господин Дуров выразил готовность дать показания в Бухаресте, указав со ссылкой на известного румынского журналиста, что Лернер посещал Румынию всего за два дня до второго тура голосования.

При этом сам предприниматель вряд ли сможет официально выступить: он находится под следствием во Франции и не может выезжать без разрешения властей — ранее ему отказали в поездках в США и Норвегию.

В Париже обвинения отрицают и объясняют контакты с Дуровым необходимостью напомнить ему об «ответственности компании за борьбу с терроризмом и детской порнографией». При этом своих запросов о блокировке румынских политиков официально не подтверждают. Но Симион регулярно возвращается к теме «французского вмешательства», называя Дана «марионеткой Франции» и критикуя президента Эмманюэля Макрона. «Я не уважаю вмешательство Макрона в румынскую демократию»,— заявил он.

Вероника Вишнякова