Главу Пентагона заподозрили в пристрастности

В американском Конгрессе и за его пределами все громче звучит критика в адрес министра обороны Пита Хегсета. Его обвиняют в политизации вооруженных сил и увольнении нелояльных генералов под прикрытием процесса реструктуризации армии. Недовольство высказывали уже и республиканцы. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа) и министр обороны Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп (справа) и министр обороны Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В интервью Politico влиятельный конгрессмен-демократ от Массачусетса и бывший морской пехотинец Сет Молтон обрушился на Пита Хегсета с жесткой критикой.

Законодатель выразил мнение, что министр обороны США занимается увольнением генералов, несогласных с ним или с президентом Дональдом Трампом, что в итоге может привести к ухудшению боеспособности вооруженных сил.

Речь идет о недавнем решении администрации Трампа ради «устранения избыточных структур в войсках» сократить как минимум 20% генералов и адмиралов с четырьмя звездами на погонах (это высшее звание, которого можно достичь в армии США). Сокращения затронут и менее высокопоставленных военных.

Сет Молтон сообщил: с одной стороны, он согласен с Питом Хегсетом, что генералов в армии слишком много. Конгрессмен привел следующие данные: с 1965 по 2023 год число высших офицеров армии и флота в США увеличилось на треть, особенно бурный прирост произошел среди четырехзвездных (107%) и трехзвездных (129%) генералов. И за тот же период размер вооруженных сил сократился примерно на 50%. Поэтому неясно, что именно делают все эти высокопоставленные военные.

Но законодатель оговорился: нынешняя чистка в вооруженных силах выглядит исключительно как использование политического инструмента.

Сет Молтон уверен, что увольнения происходят не исходя из профессиональных качеств каждого военного, а в основном по гендерному (в отставку были отправлены женщины-генералы), расовому (многие из уволенных чернокожие) и политическому признаку.

В этих реформах оппоненты Пита Хегсета видят «политизацию армии и индоктринацию Пентагона экстремистской консервативной идеологией». «Это рецепт создания не только политизированной армии, но и авторитарной армии»,— сетует Сет Молтон.

Чтобы понять принцип того, как идут сокращения в армии, законодатели от двух партий обращались к господину Хегсету с официальными письмами. Как рассказал Сет Молтон, авторы инициативы просили объяснить, «почему он уволил кучу генералов на раннем этапе», но ответа так и не получили.

«Я всегда выступал за эффективность в Министерстве обороны, но жесткие кадровые решения должны основываться на фактах и анализе, а не на произвольных процентах,— отмечал также ранее сенатор-демократ (и тоже ветеран) Джек Рид.— Устранение должностей многих наших самых квалифицированных и опытных офицеров без обоснованной причины не добавит армии эффективности — оно может ее парализовать».

Недовольство министром, судя по всему, зреет и в Республиканской партии. Об этом сообщает The Washington Post.

Конгрессмен-республиканец, отставной генерал ВВС Дон Бэкон раскритиковал главу Пентагона, припомнив ему еще и скандал с использованием чата Signal, где министр делился с коллегами и родственниками чувствительной информацией о военных планах. Господин Бэкон заявил, что его критика в адрес могущественного, хотя и недостаточно опытного чиновника «не имеет ничего общего с политикой»: «Это просто то, что правильно».