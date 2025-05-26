Решетников предупредил о рисках переохлаждения экономики РФ

Министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы сообщил о сохраняющихся рисках переохлаждения экономики. Он отметил, что годовая инфляция в последние недели составляет 3–4%, и выразил надежду на учет этих данных Центральным банком при принятии решений, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Максим Решетников подчеркнул, что текущий прогноз министерства по инфляции на 2025 год в 7,6% реалистичен, но учитывает потенциал конца 2024 и начала 2025 годов. В феврале министр уже говорил о признаках охлаждения экономики, указывая на замедление темпов роста в пищевой промышленности, химической промышленности и машиностроении.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что охлаждение экономики неизбежно, но призывал к осторожности. Летом 2024 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о циклическом перегреве экономики, что привело к повышению ключевой ставки с 16 до 18%. На последнем заседании 25 апреля совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.