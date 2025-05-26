Более 80% таксистов в Свердловской области не готовы локализовать автомобили

Многие собственники автопарков такси в Свердловской области предполагают сложности в обновлении машин, поскольку их стоимость вырастет в результате принятия закона о локализации автомобилей такси. Как заявил представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Егор Романов, более 80% самозанятых таксистов сообщили, что не готовы менять автомобиль из-за нового закона о локализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы как общественная организация спрашивали у бизнеса, как они относятся к локализации. И по результатам исследований мы не нашли положительных отзывов»,— сказал он.

Господин Романов отметил, что автомобили, внесенные в реестр до вступления закона в силу, то есть до 1 марта 2026 года, смогут продолжать работу. В то же время, внедрение требований, по его оценке, приведет к тому, что срок службы автомобилей такси увеличится с 3-5 лет до 7-8, что скажется на качестве клиентского сервиса. Егор Романов предположил, что под требования классов такси «Комфорт+» и выше смогут подойти только Lada Aura и Haval Jolion.

Господин Романов добавил, что предсказать рост цен на такси в связи с принятием закона пока нет возможности, поскольку не известно, насколько вырастет стоимость автомобилей. При этом он отметил рост цен в связи с увеличением налоговой нагрузки на предпринимателей после принятия закона о такси в сентябре 2023 года.

Напомним, 23 мая президент России Владимир Путин подписал закон о локализации автомобилей такси. С 1 марта 2026 года автомобили, которые регистрируют для работы в такси, должны иметь минимум 3200 баллов локализации, со временем этот уровень будет повышаться.

Анна Капустина