«Единая Россия» подвела итоги праймериз в заксобрание ЯНАО
За 111 кандидатов в депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» проголосовали 55 тыс. жителей региона, сообщили в пресс-службе партии. «В относительных показателях от проголосовавших к общему числу избирателей среди кампаний в заксобрания наибольший интерес вызвали выборы в ЯНАО — 15,3%»,— отметил секретарь Генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Заксобрание ЯНАО формируется по смешенной системе: 11 депутатов избираются по одномандатным округам, 11 — по единому избирательному округу (по партспискам). По итогам голосования в 2020 году во всех 11 одномандатных округах одержали победу кандидаты от ЕР, по спискам места в парламенте получили семь представителей от партии власти, два — от ЛДПР, один — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», один — от КПРФ.
В одномандатных округах победу на праймериз одержали:
- Замглавы комитета заксобрания Ямала по госустройству, МСУ и общественным отношениям Алексей Денисов (№1, получил 5136 голосов);
- Председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин (округ №2);
- Глава Ямальского района Андрей Кугаевский (№3, 2946);
- Зампредседателя комитета заксобрания ЯНАО по соцполитике Игорь Герелишин (№4, 3079);
- Замгендиректора по перспективному развитию «Газпром добыча Ямбург» Алексей Агеев (№5, 3605);
- Руководитель фракции ЕР в думе Нового Уренгоя, замгендиректора по общим вопросам «Ачимгаз» Алексей Скурихин (№6, 4232);
- Директор телевизионного информационного агентства «Миг» в Ноябрьске Максим Солодов (№7, 3595);
- Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами и органами надзора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Николай Шестопалов (№8, 2939);
- Председатель совета реготделение «Движения первых» Тимур Сулейменов (№9, 2882);
- Вице-спикер и руководитель фракции «Единая Россия» (ЕР) Виктор Казарин (№10, 3028);
- Главный врач Тарко-Салинской центральной районной больницы Евгений Евсеев (№11, 3253).
В региональных группах первые места взяли:
- Председатель думы Салехарда, директор Центра внешкольной работы Вадим Кугаевский (№1, 3385);
- Мэр Лабытнанги Марина Трескова (№2, 2232);
- Глава Тазовского района Виктор Югай (№3, 1380). Он опередил председателя комитета по делам коренных малочисленных народов Севера Эдуарда Яунгада, который получил 1102 голосов;
- Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Надыме Сергей Токарев (№4, 1335). Он обошел зампредседателя заксобрания и главу комитета по госустройству Наталию Фиголь, которую поддержали 1076 человек;
- Председатель думы Нового Уренгоя, директор Академии талантов Полина Шумова (№5, 1939);
- Первый вице-спикер, председатель комитета по промышленности и ЖКХ Алексей Ситников (№6, 1911);
- Председатель думы Ноябрьска, директор Музейного центра Алла Умецкая (№7, 1839);
- Член Совета федерации от ЯНАО Владимир Пушкарев (№8, 1722);
- Глава комитета думы Муравленко по нормотворчеству и МСУ, директор школы №5 Максим Заболотских (№9, 1498);
- Председатель думы Губкинского, директор телерадиокомпании «Вектор» Ольга Пескова (№10, 1198). Она опередила депутата зампредседателя комитета заксобрания ЯНАО по госустройству, МСУ и общественным отношениям Анастасию Казанцеву с 966 голосов;
- Глава Пуровского района Кирилл Трапезников (№11, 2099).
Выборы депутатов заксобрания ЯНАО пройдут в сентябре. Полномочия нового созыва истекут в 2030 году. Из 18 действующих депутатов от ЕР на партийный праймериз заявились всего восемь человек. По мнению эксперта, значительное обновление состава заксобрания связано с желанием губернатора Дмитрия Артюхова «переформатировать работу» окружного парламента.
Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Праймериз указывает на обновление».