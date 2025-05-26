«Единая Россия» подвела итоги праймериз в заксобрание ЯНАО

За 111 кандидатов в депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» проголосовали 55 тыс. жителей региона, сообщили в пресс-службе партии. «В относительных показателях от проголосовавших к общему числу избирателей среди кампаний в заксобрания наибольший интерес вызвали выборы в ЯНАО — 15,3%»,— отметил секретарь Генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев.

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Заксобрание ЯНАО формируется по смешенной системе: 11 депутатов избираются по одномандатным округам, 11 — по единому избирательному округу (по партспискам). По итогам голосования в 2020 году во всех 11 одномандатных округах одержали победу кандидаты от ЕР, по спискам места в парламенте получили семь представителей от партии власти, два — от ЛДПР, один — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», один — от КПРФ.

В одномандатных округах победу на праймериз одержали:

Замглавы комитета заксобрания Ямала по госустройству, МСУ и общественным отношениям Алексей Денисов (№1, получил 5136 голосов);

(№1, получил 5136 голосов); Председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин (округ №2);

(округ №2); Глава Ямальского района Андрей Кугаевский (№3, 2946);

(№3, 2946); Зампредседателя комитета заксобрания ЯНАО по соцполитике Игорь Герелишин (№4, 3079);

(№4, 3079); Замгендиректора по перспективному развитию «Газпром добыча Ямбург» Алексей Агеев (№5, 3605);

(№5, 3605); Руководитель фракции ЕР в думе Нового Уренгоя, замгендиректора по общим вопросам «Ачимгаз» Алексей Скурихин (№6, 4232);

(№6, 4232); Директор телевизионного информационного агентства «Миг» в Ноябрьске Максим Солодов (№7, 3595);

(№7, 3595); Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами и органами надзора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Николай Шестопалов (№8, 2939);

(№8, 2939); Председатель совета реготделение «Движения первых» Тимур Сулейменов (№9, 2882);

(№9, 2882); Вице-спикер и руководитель фракции «Единая Россия» (ЕР) Виктор Казарин (№10, 3028);

(№10, 3028); Главный врач Тарко-Салинской центральной районной больницы Евгений Евсеев (№11, 3253).

В региональных группах первые места взяли:

Председатель думы Салехарда, директор Центра внешкольной работы Вадим Кугаевский (№1, 3385);

(№1, 3385); Мэр Лабытнанги Марина Трескова (№2, 2232);

(№2, 2232); Глава Тазовского района Виктор Югай (№3, 1380). Он опередил председателя комитета по делам коренных малочисленных народов Севера Эдуарда Яунгада , который получил 1102 голосов;

(№3, 1380). Он опередил председателя комитета по делам коренных малочисленных народов Севера , который получил 1102 голосов; Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Надыме Сергей Токарев (№4, 1335). Он обошел зампредседателя заксобрания и главу комитета по госустройству Наталию Фиголь , которую поддержали 1076 человек;

(№4, 1335). Он обошел зампредседателя заксобрания и главу комитета по госустройству , которую поддержали 1076 человек; Председатель думы Нового Уренгоя, директор Академии талантов Полина Шумова (№5, 1939);

(№5, 1939); Первый вице-спикер, председатель комитета по промышленности и ЖКХ Алексей Ситников (№6, 1911);

(№6, 1911); Председатель думы Ноябрьска, директор Музейного центра Алла Умецкая (№7, 1839);

(№7, 1839); Член Совета федерации от ЯНАО Владимир Пушкарев (№8, 1722);

(№8, 1722); Глава комитета думы Муравленко по нормотворчеству и МСУ, директор школы №5 Максим Заболотских (№9, 1498);

(№9, 1498); Председатель думы Губкинского, директор телерадиокомпании «Вектор» Ольга Пескова (№10, 1198). Она опередила депутата зампредседателя комитета заксобрания ЯНАО по госустройству, МСУ и общественным отношениям Анастасию Казанцеву с 966 голосов;

(№10, 1198). Она опередила депутата зампредседателя комитета заксобрания ЯНАО по госустройству, МСУ и общественным отношениям с 966 голосов; Глава Пуровского района Кирилл Трапезников (№11, 2099).

Выборы депутатов заксобрания ЯНАО пройдут в сентябре. Полномочия нового созыва истекут в 2030 году. Из 18 действующих депутатов от ЕР на партийный праймериз заявились всего восемь человек. По мнению эксперта, значительное обновление состава заксобрания связано с желанием губернатора Дмитрия Артюхова «переформатировать работу» окружного парламента.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Праймериз указывает на обновление».

Василий Алексеев