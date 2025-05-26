После гибели школьника на пруду в Кировграде СКР начал проверку

СКР по Свердловской области организовал проверку после гибели 14-летнего подростка на Верхнетагильском пруду в Кировграде, сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. Инцидент произошел 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

По предварительным данным, мальчик купался в непредназначенном для этого месте. В ходе проверки опрашиваются очевидцы и родственники школьника, анализируется характеризующая документация. Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, тело подростка пока не нашли. На место происшествия отправились четыре водолаза из Уральского спасательного отряда.

По его данным, около полудня ученик школы №4 Матвей отпросился погулять в компании приятелей — мальчиков и девочки. В 19:00 он вернулся домой, поел и снова ушел с друзьями на улицу. Через полчаса они были у пруда. «По одной из отрабатываемых версий, между парнями произошел спор, кто лучше умеет плавать. Школьник снял верхнюю одежду и решил продемонстрировать, что умеет плавать. Подошел к мосту и спрыгнул в воду, после чего вынырнул, но его стало уносить течением. Он стал размахивать руками и кричать, что тонет, а затем скрылся под водой. Никто из друзей оказать помощь Матвею не смог»,— рассказал полковник Горелых.

В преддверии тридцатиградусной жары начальник свердловского ГУ МВД Александр Мешков поручил всем руководителям территориальных ОВД провести проверки на водоемах, чтобы подобных ЧП с детьми не повторялось.

Напомним, на водных объектах Свердловской области за летний период 2024 года произошло 49 происшествий, при которых погибло 46 человек, из них семь несовершеннолетних, также были спасены пять человек, в том числе трое детей.

Ирина Пичурина