В водоемах Свердловской области за купальный сезон 2024 года утонули 46 человек

За купальный сезон 2024 года в водоемах Свердловской области утонули 46 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«На водных объектах Свердловской области за летний период произошло 49 происшествий, при которых погибло 46 человек, из них семь несовершеннолетних. За этот период были спасены пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Гибель зафиксирована в 34 муниципалитетах области, в том числе в Екатеринбурге, Ирбите, Нижних Сергах, Тугулыме, Артинске, Сысерти, Первоуральске, Каменск-Уральске»,— рассказал начальник центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков.

По словам Сергея Кабакова, основными причинами гибели являются купание в состоянии алкогольного опьянения (62%) и оставление без присмотра детей (около 12%).

Он отметил, что всего за купальный сезон было проведено более 5 тыс. профилактических патрулирований. Перед летним купальным сезонам в школах и детских садах проводились уроки безопасности. Кроме того, они прошли в детских оздоровительных лагерях.

Напомним, что в водоемах УрФО с начала 2024 года утонули 57 человек, в том числе шесть детей.

Елена Медведева