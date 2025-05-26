Стрелявшего на вокзале в воронежской Россоши отправили в СИЗО

Подозреваемого в стрельбе на вокзале в Россоши Воронежской области, покушении на убийство нескольких человек (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ) суд заключил под стражу. Об этом сообщили в воронежском управлении СКР. Мера пресечения будет действовать до 23 июля.

В ближайшее время следователи планируют предъявить фигуранту обвинение. Стрелок признал свою вину в ходе допросов и подтвердил показания при проверке на месте преступления. Следствие по делу продолжается, добавили в СКР.

О задержании 38-летнего стрелка региональное управление СК России сообщило утром 25 мая. Ранее управление возбудило по факту стрельбы уголовное дело.

По версии следствия, вечером 23 мая около железнодорожного вокзала города Россоши он произвел несколько выстрелов в прохожих, ранив одного из них в область грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.

Егор Якимов