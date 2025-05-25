Стрелявший на вокзале в воронежской Россоши признал вину

Стрелявший на вокзале в городе Россошь Воронежской области признал свою вину. Это следует из видеозаписи допроса, которую опубликовала в собственном в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

О задержании 38-летнего стрелка региональное управление СК России сообщило утром 25 мая. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время планируется предъявление обвинения.

Ранее управление возбудило по факту стрельбы уголовное дело. Как сообщали в ведомстве, действия стрелявшего квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 23 мая около железнодорожного вокзала города Россоши он произвел несколько выстрелов в прохожих, ранив одного из них в область грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.

Юрий Голубь