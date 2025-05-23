Воронежские следователи возбудили уголовное дело о стрельбе в Россоши

Управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту стрельбы в Россоши. Как сообщили в ведомстве, действия мужчины, расстрелявшего прохожих на привокзальной площади, квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 23 мая около железнодорожного вокзала города Россоши неизвестный произвел несколько выстрелов в прохожих, ранив одного из них в область грудной клетки.

Пострадавшего госпитализировали, а нападавшему удалось скрыться. Его разыскивают.

На месте стрельбы работают следователи. Они осмотрели записи с камер наблюдения и допросили очевидцев.

По данным СМИ, личность стрелка установлена. Ему 38 лет, ранее он был судим.

Сергей Толмачев