Банкам снизят резервы при финансировании лизинговых компаний

На 14-м съезде лизинговой отрасли России глава Ассоциации банков России Анатолий Козлачков объявил об отмене нормы, по которой кредиты лизинговым компаниям относились к третьей категории качества, считающейся сомнительной. Ранее это требование вынуждало банки создавать резервы до 50% суммы займа, что тормозило развитие лизинговой отрасли. В АБР не уточнили «Ъ», к какой категории теперь будут относиться такие ссуды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Банк России сообщил Объединенной лизинговой ассоциации о рассмотрении поправок, позволяющих банкам при наличии достаточных оснований классифицировать кредиты лизинговым компаниям выше третьей категории. Это возможно при устойчивом финансовом положении заемщика.

Сейчас до 70% фондирования лизинговых компаний приходится на банковские кредиты, но их доля снижается из-за роста облигационных заимствований и реинвестирования капитала. Директор по работе с инвесторами «Интерлизинг» Николай Алексеев подчеркнул, что банки остаются ключевыми игроками на рынке заемного капитала. По его мнению, лизинговые компании демонстрируют устойчивое качество кредитов, а прежняя классификация была методологически искажена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лизинг без риска, но с кредитом».