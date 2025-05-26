МИД Ирана: Тегеран не приостановит обогащение урана ради сделки с США

Иран не пойдет на временную приостановку обогащения урана для заключения ядерной сделки с США. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи. Он подчеркнул, что дата шестого раунда переговоров с Вашингтоном пока не назначена.

«Мы с самого начала ясно дали понять, что если цель американцев — не допустить превращения ядерной программы Ирана в оружие и сохранить ее мирный характер, то эта цель будет достигнута, мы никогда не стремились к военному использованию ядерной энергии,— сказал господин Багаи журналистам.— Но если их цель состоит в том, чтобы лишить Иран его неоспоримого права (на использование атомной энергии в мирных целях.— "Ъ"), которое является правом, предоставленным государствам-членам Договором о нераспространении ядерного оружия, мы считаем, что этот процесс не увенчается успехом» (цитата по ISNA).

Иранский дипломат также сообщил, что время и место встречи нового раунда переговоров с США еще не определено. По его словам, их объявит Оман, осуществляющий посреднические услуги.

23 мая в Риме прошел пятый раунд переговоров. Глава МИД Омана сообщил о достижении «определенного, но не окончательного прогресса». Главным вопросом в переговорах остается сохранение Тегераном в рамках потенциального соглашения права на собственную программу обогащения урана. Президент США Дональд Трамп говорил о прогрессе в переговорах.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тегеран не желает отказываться от обогащения».

Анастасия Домбицкая